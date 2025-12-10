Nuove Indicazioni nazionali | educazione all’affettività del cuore e superamento stereotipi attività di tutte le discipline e sia competenza verticale

Le nuove Indicazioni nazionali, firmate dal ministro Giuseppe Valditara, pongono l’accento su un’educazione affettiva che promuove il superamento degli stereotipi e si integra trasversalmente in tutte le discipline. Questo approccio mira a sviluppare competenze verticali, favorendo relazioni interpersonali più consapevoli e sostenibili, contribuendo alla formazione di cittadini più comprensivi e aperti.

Nel testo delle nuove Indicazioni nazionali firmate dal ministro Giuseppe Valditara, l’educazione affettiva viene ripensata come un processo che coinvolge profondamente le relazioni interpersonali. La scuola è chiamata a favorire esperienze educative che mettano al centro la persona, con l’obiettivo di coltivare fiducia, rispetto ed empatia. Non si tratta solo di riconoscere le emozioni, ma di imparare a viverle insieme, a partire dalle differenze che caratterizzano ciascuno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato le nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione. Advertisement Il documento entrerà in vigore dall’anno scolastico 2026/2027 e sostituirà le Indicazioni ad - facebook.com Vai su Facebook

"Con la firma delle nuove Indicazioni Nazionali si volta pagina", ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Tutte le novità dal prossimo anno scolastico: tuttoscuola.com/nuove-indicazi… Vai su X

Nuove Indicazioni Nazionali, si parla di educazione “del cuore”: ecco cosa c’è scritto su affettività e sessualità - Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, pubblicato il testo sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Riporta tecnicadellascuola.it