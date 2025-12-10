Nuova truffa in autostrada | come ti svuotano il conto in un attimo
Una nuova truffa si diffonde lungo le autostrade, sfruttando SMS ingannevoli inviati da presunti enti affidabili. Questi messaggi mirano a indurre gli automobilisti in errore, portandoli a condividere dati sensibili o a effettuare pagamenti fraudolenti, con il rischio di svuotare il conto in pochi attimi. È importante conoscere i segnali per evitare di cadere nella trappola.
Un semplice SMS, apparentemente inviato da un ente affidabile, sta mettendo in allarme numerosi automobilisti. Un testo breve annuncia: “Autostrade per l’Italia, risulta un pedaggio non pagato ”. Per saldare, spiega il messaggio, è necessario cliccare su un link. Ma chi lo apre cade in una vera e propria trappola. Il collegamento conduce infatti a una pagina fake che imita in modo estremamente fedele il portale ufficiale di Autostrade per l’Italia e invita l’utente a inserire dati sensibili all’interno di un form: nome, cognome e numeri di carte di credito. Una volta confermati i dati, i truffatori ottengono immediatamente l’accesso alle informazioni della vittima, potendo così effettuare transazioni non autorizzate o rivendere le credenziali nel mercato nero digitale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
