nuova illuminazione per la scuola il progetto firmato dagli studenti

Gli studenti delle classi quinte dell’Isis Fermi hanno ideato il nuovo progetto di illuminazione per la scuola, firmato da Sonia Fardelli. La progettazione è affidata a loro, mentre la realizzazione sarà curata da Alessandro Cini, ex studente e attuale leader dell’azienda internazionale Aec di Subbiano. Un'iniziativa che unisce giovani talenti e professionalità per migliorare gli spazi scolastici.

di Sonia Fardelli Nuova illuminazione per l' Isis. E a progettare il nuovo impianto sono gli stessi studenti delle classi quinte, mentre a realizzarlo sarà Alessandro Cini, ex studente del Fermi e ora al timone dell'azienda internazionale Aec di Subbiano. In aiuto anche un gruppo di docenti rappresentati da Michele Isacchi. Un' illuminazione innovativa, di cui si sta occupando Aec, studiata e progettata dagli studenti delle quinte Elettronici. "Si tratta di un progetto di grande valore educativo, formativo e di orientamento – dice il dirigente dell'Isis Maurizio Librizzi – che abbiamo avuto l'opportunità di attivare in una maniera del tutto innovativa grazie alla volontà di Alessandro Cini, ex studente di questo istituto, poi diventato imprenditore di successo, che oggi ha voluto restituire alla sua scuola quello che aveva ricevuto durante gli anni delle superiori.