nuova alpine a390 la fastback sportiva elettrica che fa sul serio

La Alpine A390 inaugura una nuova fase per il marchio francese, traducendo la sua tradizione più pura in un progetto che mette al centro il piacere di guida. Una fastback elettrica che non rinuncia alle sensazioni di guida, ma le reinterpreta con un approccio tecnico inedito: tre motori elettrici, trazione integrale intelligente e una cura aerodinamica da vettura di categoria superiore. La nuova A390 nasce per offrire un comportamento dinamico coerente con il DNA Alpine, fruibilità quotidiana e puro divertimento. La sua linea è una perfetta sintesi di eleganza e sportività. Le proporzioni ricordano quelle di una coupé, con superfici scolpite e una zona posteriore affusolata il cui compito è quello di favorire lo scorrimento dei flussi d'aria.