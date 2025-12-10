Nucleare Pichetto Fratin | Affinché funzioni serve un confronto trasparente tra istituzioni e cittadini |INTERVISTA

Il dibattito sul nucleare in Italia si intensifica mentre il governo valuta come integrarlo nel mix energetico nazionale. Pichetto Fratin sottolinea l'importanza di un confronto trasparente tra istituzioni e cittadini per superare le paure e garantire una decisione condivisa, nel tentativo di ridurre il divario energetico rispetto agli altri paesi europei.

Mentre il governo è impegnato a comprendere in che modo inserire il nucleare nel mix energetico italiano, al fine di ridurre il gap dell'intensità energetica che distanzia l'Italia da altri Paesi europei, tra la popolazione serpeggia ancora il timore degli incidenti del passato. A specificarlo ai microfoni de Il Difforme è l'amministratore delegato di Sogin, Gian Luca Artizzu: "Chi investe sulla paura condannale generazioni successive a non usufruire delle forme di energia che sono l'oro del futuro"