Nucleare Pichetto Fratin | Affinché funzioni serve un confronto trasparente tra istituzioni e cittadini |INTERVISTA
Il dibattito sul nucleare in Italia si intensifica mentre il governo valuta come integrarlo nel mix energetico nazionale. Pichetto Fratin sottolinea l'importanza di un confronto trasparente tra istituzioni e cittadini per superare le paure e garantire una decisione condivisa, nel tentativo di ridurre il divario energetico rispetto agli altri paesi europei.
Mentre il governo è impegnato a comprendere in che modo inserire il nucleare nel mix energetico italiano, al fine di ridurre il gap dell'intensità energetica che distanzia l'Italia da altri Paesi europei, tra la popolazione serpeggia ancora il timore degli incidenti del passato. A specificarlo ai microfoni de Il Difforme è l'amministratore delegato di Sogin, Gian Luca Artizzu: "Chi investe sulla paura condannale generazioni successive a non usufruire delle forme di energia che sono l'oro del futuro" L'articolo Nucleare, Pichetto Fratin: “Affinché funzioni serve un confronto trasparente tra istituzioni e cittadini” INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La Scossa, il ministro Pichetto Fratin, il nucleare sostenibile e l’obiettivo decarbonizzazione: «Serve un futuro che tuteli la produzione industriale» - Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica all'evento "La scossa" di Open: «A chi ci ascolta spaventa avere 100 capannoni sparsi in Italia con un numero infinito di ospedali che producono ... Scrive open.online
Bonelli a Pichetto Fratin: “Quanto costerà agli italiani il nucleare?”. Il ministro: “Cifre decrescenti nel tempo” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe pronto a indire nuove elezioni in 60- Riporta ilfattoquotidiano.it
La Scossa, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, il nucleare sostenibile e l’obiettivo della decarbonizzazione: «Serve un mix di fonti nel futuro che tuteli la produzione industriale» Vai su Facebook
La Scossa, il ministro Pichetto Fratin, il nucleare sostenibile e l’obiettivo decarbonizzazione: «Serve un futuro che tuteli la produzione industriale» Vai su X
Designata la sestina arbitrale per Udinese-Napoli forzazzurri.net
Traffico Lazio del 10-12-2025 ore 17:30 romadailynews.it
La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità, la transizione green diventa terreno fertile per ... nuovasocieta.it
Certificato di malattia a distanza: come funziona? metropolitanmagazine
Conte: «Non ci sono stati punti di rottura col Napoli. Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio» ilnapolista.it
Sciopero generale 12 dicembre: treni a rischio per 21 ore, disagi nel trasporto locale, coinvolto anche mondo ... ilgiornaleditalia.it