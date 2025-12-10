Nozze d' oro e di diamante | a Sondrio si celebra l' amore

A Sondrio, nel 2025, si celebrano le nozze d'oro e di diamante, testimonianze durature di amore e impegno. Quest'anno, 106 coppie festeggiano rispettivamente 50 e 60 anni di matrimonio, un traguardo significativo che rende omaggio alla loro lunga storia condivisa e ai valori di dedizione e affetto.

Sono 106 le coppie che a Sondrio in questo 2025 festeggiano le nozze d'oro (50 anni) e di diamante (60 anni di matrimonio). Le loro unioni e storie d'amore sono state celebrate oggi nella sede di Confartigianato Sondrio grazie alla tradizionale iniziativa promossa dall'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

