Nozze d' oro e di diamante | a Sondrio si celebra l' amore

Sondriotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sondrio, nel 2025, si celebrano le nozze d'oro e di diamante, testimonianze durature di amore e impegno. Quest'anno, 106 coppie festeggiano rispettivamente 50 e 60 anni di matrimonio, un traguardo significativo che rende omaggio alla loro lunga storia condivisa e ai valori di dedizione e affetto.

Sono 106 le coppie che a Sondrio in questo 2025 festeggiano le nozze d'oro (50 anni) e di diamante (60 anni di matrimonio). Le loro unioni e storie d'amore sono state celebrate oggi nella sede di Confartigianato Sondrio grazie alla tradizionale iniziativa promossa dall'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Miley Cyrus è ufficialmente fidanzata con Maxx Morando | svelato l’anello sul red carpet di Avatar 3 - Zazoom Social News

Dopo i rumors sul misterioso diamante visto sull' anulare della popstar arriva la conferma | Miley Cyrus sposerà il batterista 27enne dei Liily Maxx Morando - Zazoom Social News

nozze d oro diamanteNozze d'oro e di diamante, festa al Geox per 200 coppie che celebrano 50 e 60 anni di matrimonio: «La ricetta? Pazienza, rispetto e stima» - Sono state oltre 200 le coppie di padovani che, aderendo all'invito del Comune, ieri mattina (30 novembre) hanno festeggiato i 50 o 60 anni di matrimonio al Gran Teatro Geox nel ... Da ilgazzettino.it

Nozze d’oro e diamante. Due giornate di festa per le lunghe unioni a Palazzo di Giano - Ha avuto notevole successo la festa per le coppie pistoiesi che quest’anno hanno tagliato il traguardo delle nozze ... Scrive lanazione.it