Nove anni in appello al Keanu Reeves di Riano | drogava stuprava e fotografava le vittime

Ilgiornale.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata confermata la condanna a nove anni e dieci mesi di reclusione per Ubaldo Manuali, noto come il

È stata confermata la condanna a 9 anni e dieci mesi per il " Keanu Reeves di Riano", come le cronache hanno ribattezzato Ubaldo Manuali. Il netturbino sessantunenne, chiamato così per la vaga somiglianza con l'attore statunitense che vantava sui suoi social, è accusato di aver narcotizzato, ripreso e violentato tre donne. I giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Roma hanno quindi accolto la richiesta della Procura generale e confermando la pena inflitta in primo grado. Gli stupri contestati sono avvenuti tra il settembre del 2022 e il gennaio del 2023 a Capranica, in provincia di Viterbo, e a Riano e Mazzano Romano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

