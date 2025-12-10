Nove anni in appello al Keanu Reeves di Riano | drogava stuprava e fotografava le vittime
È stata confermata la condanna a nove anni e dieci mesi di reclusione per Ubaldo Manuali, noto come il
È stata confermata la condanna a 9 anni e dieci mesi per il " Keanu Reeves di Riano", come le cronache hanno ribattezzato Ubaldo Manuali. Il netturbino sessantunenne, chiamato così per la vaga somiglianza con l'attore statunitense che vantava sui suoi social, è accusato di aver narcotizzato, ripreso e violentato tre donne. I giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Roma hanno quindi accolto la richiesta della Procura generale e confermando la pena inflitta in primo grado. Gli stupri contestati sono avvenuti tra il settembre del 2022 e il gennaio del 2023 a Capranica, in provincia di Viterbo, e a Riano e Mazzano Romano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Drogava e stuprava donne adescate online | condannato a 9 anni e 10 mesi anche in appello - Zazoom Social News
Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News
Nove anni in appello al "Keanu Reeves di Riano": drogava, stuprava e fotografava le vittime - Accertate tre violenze sessuali, anche se è coinvolto anche in due altri filoni per tre episodi. Segnala msn.com
Roma, confermata la condanna di Ubaldo Manuali, il “Keanu Reeves di Riano” che drogava e stuprava le vittime - I giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Roma hanno confermato la pena di 9 anni e sei mesi inflitta in primo grado al netturbino di 61 anni ... Da quotidiano.net
+++Nove anni e dieci mesi di reclusione per Ubaldo Manuali.+++ La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado per Ubaldo Manuali, l'ex netturbino di 61 anni accusato di aver drogato e violentato tre donne tra il 2022 e 2023, e di aver Vai su Facebook
Infantino premia Trump, il commento di Evelina Christillin: "Sono stata nove anni nel consiglio FIFA, il premio per la Pace è la prima volta che lo sento". #dimartedi Vai su X