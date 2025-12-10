Notte di follia durante il controllo | aggrediscono i carabinieri arrestati due ragazzi

Durante un controllo notturno, due giovani sono stati arrestati dai Carabinieri di Salsomaggiore Terme per aver aggredito le forze dell'ordine. Gli agenti dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un 18enne e un 20enne di origini straniere, ritenuti responsabili di resistenza e aggressione. L'episodio ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salsomaggiore Terme, hanno arrestato un 18enne e un 20enne di origini straniere, che a conclusione degli accertamenti e delle verifiche svolte, sono ritenuti, in concorso tra loro, i presunti responsabili di resistenza.

