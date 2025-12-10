Notte di Champions e di amori infiniti | Callejon in Portogallo per tifare Napoli

Una notte di Champions, emozioni e passioni senza confini: Josè Callejon torna in Portogallo per sostenere il Napoli. Un viaggio che racchiude ricordi e sentimenti profondi, testimoniando come il cuore dei tifosi e dei giocatori possa sempre ritrovarsi, anche lontano.

Tempo di lettura: < 1 minuto Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritorno, frase abusata specie quando si parla di calcio. Nella realtà esistono sentimenti che non passano mai nonostante la fine del sodalizio, l’aver indossato altre maglie e aver vissuto altre esperienze. Il cuore quando chiama, chiama e allora non si può fare a meno di rispondere. E così capita che Domenico Russo, sannita di Cacciano e inviato per Anteprima24 con il compito di seguire la sfida di Champions tra Benfica e Napoli, incontri all’aeroporto di Madrid uno che la maglia azzurra, non solo l’ha indossata, ma l’ha difesa e onorata come pochi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Notte di Champions e di amori infiniti: Callejon in Portogallo per tifare Napoli

