Note di Natale alla Chiesa di San Giorgio il via alla rassegna del Coro San Lazzaro

Modenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 14 dicembre alle ore 16, presso la Chiesa di San Giorgio a Modena, si apre la venticinquesima edizione della rassegna

Domenica 14 dicembre alle ore 16 presso la Chiesa di S. Giorgio di Modena è in programma l'appuntamento inaugurale delle "Note di Natale", rassegna organizzata dal Coro San Lazzaro, giunta quest'anno alla venticinquesima edizione.Il Coro San Lazzaro, diretto dal M° Luca Saltini, eseguirà brani. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

