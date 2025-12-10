Note di Natale alla Chiesa di San Giorgio il via alla rassegna del Coro San Lazzaro
Domenica 14 dicembre alle ore 16, presso la Chiesa di San Giorgio a Modena, si apre la venticinquesima edizione della rassegna
Domenica 14 dicembre alle ore 16 presso la Chiesa di S. Giorgio di Modena è in programma l'appuntamento inaugurale delle "Note di Natale", rassegna organizzata dal Coro San Lazzaro, giunta quest'anno alla venticinquesima edizione.Il Coro San Lazzaro, diretto dal M° Luca Saltini, eseguirà brani. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
#christmasiscomingtoouverture C'è aria di Natale da Ouverture e note che scaldano il cuore Buone feste da Loris e il M° Fabio Castiello della classe di Clarinetto - facebook.com Vai su Facebook
In occasione del Natale, le note della nostra #Bandamusicale, per condividere i valori di #legalità e solidarietà attraverso cultura e musica, hanno allietato ieri il pubblico del teatro di Avellino. Presenti anche #MinistroInterno e #CapodellaPolizia #essercisemp Vai su X
A San Francesco di Paola arriva il concerto di beneficenza “Note di Natale” - Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Note di Natale”, il concerto di beneficenza giunto alla sua XIV edizione e promosso in sostegno della Fondazione Telethon. Scrive trcgiornale.it
Cosa lascia Inter-Liverpool? Le colpe di Chivu e l’assenza di Lautaro Martinez calciomercato.it
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello: “Un messaggio d’amore a tutti ... quotidiano.net
Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri ... ilnapolista.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping iltempo.it
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri iltempo.it
Barbara D’Urso, è finita così: il retroscena dal mondo tv tvzap.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello: “Un messaggio d’amore a tutti ... quotidiano.net
Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri ... ilnapolista.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping iltempo.it
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri iltempo.it
Barbara D’Urso, è finita così: il retroscena dal mondo tv tvzap.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it