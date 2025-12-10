Non vuole lasciare la Ferrari in strada la parcheggia in balcone

A Vienna, un residente ha trovato un modo insolito per risolvere il problema del parcheggio: parcheggiare la sua Ferrari sul balcone di casa. Questa soluzione creativa trasforma un inconveniente quotidiano in una performance che cattura l’attenzione, suscitando curiosità e stupore tra passanti e media locali.

A Vienna qualcuno ha pensato di trasformare un problema di parcheggio in una performance degna di un film. Il protagonista è Amar Dezic, imprenditore di 28 anni noto per la sua officina specializzata in tuning, che abita in un complesso residenziale nel quartiere di Floridsdorf. Quando si è accorto di non avere un posto auto libero e di non riuscire a trovare un garage adatto alla sua Ferrari ibrida da 830 cavalli, dal valore di circa 300 mila euro, ha deciso di ispirarsi al modello di Dubai, dove non è raro che le supercar vengano portate direttamente nei salotti di casa tramite ascensori progettati proprio per questo scopo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

