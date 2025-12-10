Non vogliono in casa lo zio malato | lui lascia tre milioni di euro alla badante

L'episodio riguarda un chimico di nome Lido Frediani, che aveva richiesto alla cugina e al nipote di ospitarlo a causa delle sue condizioni di salute. Tuttavia, la famiglia ha rifiutato, portando Frediani a lasciare tre milioni di euro alla sua badante. La vicenda evidenzia tensioni familiari e questioni di assistenza e fiducia.

Il chimico Lido Frediani aveva chiesto alla cugina e al nipote di ospitarlo perché stava male. Loro gli avevano risposto di no. «Ti portiamo i pasti a casa» e «assumi una badante», gli avevano detto. Per questo, racconta il Corriere della Sera, ha assunto un’operatrice sociosanitaria di 56 ann i. E l’ha anche nominata erede del proprio patrimonio, circa tre milioni di euro accumulati nel corso della lunga carriera. Un anno dopo, nel 2020, è partito un procedimento penale. La badante e il marito (un carabiniere di 53 anni ) sono stati accusati di circonvenzione d’incapace. In primo grado la coppia è stata condannata a 4 anni e 4 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Open.online

