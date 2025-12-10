Non sono i videogiochi il problema il vero rischio per l'attenzione dei ragazzi arriva dai social | lo studio

Un recente studio su oltre 8.000 bambini evidenzia come l'uso dei social media sia collegato a problemi di concentrazione e all'aumento delle diagnosi di ADHD. I risultati suggeriscono che i social, più dei videogiochi, rappresentano un rischio maggiore per l'attenzione dei giovani.

