Non sono i videogiochi il problema il vero rischio per l'attenzione dei ragazzi arriva dai social | lo studio

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recente studio su oltre 8.000 bambini evidenzia come l'uso dei social media sia collegato a problemi di concentrazione e all'aumento delle diagnosi di ADHD. I risultati suggeriscono che i social, più dei videogiochi, rappresentano un rischio maggiore per l'attenzione dei giovani.

Uno studio su oltre 8.000 bambini ha mostrato come l’uso crescente dei social sia associato a maggiori difficoltà di concentrazione e al boom delle diagnosi di ADHD. Scagionati invece i videogiochi e la TV: il loro utilizzo non sembra influire particolarmente sulle capacità dei piccoli di mantenere l'attenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Microsoft Store USA specifica che i videogiochi acquistati sono solo licenze

I videogiochi in Europa sono un business da 26,8 miliardi di euro: i dati

I videogiochi indipendenti sono una metafora (imperfetta) della vita

Queste 3 copertine di videogiochi sono un disastro: un vero incubo per gli occhi! - Questa conversione di Donkey Kong per Mattel Intellivision ha una copertina davvero assurda. Secondo everyeye.it