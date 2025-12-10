Non sono i videogiochi il problema il vero rischio per l'attenzione dei ragazzi arriva dai social | lo studio
Un recente studio su oltre 8.000 bambini evidenzia come l'uso dei social media sia collegato a problemi di concentrazione e all'aumento delle diagnosi di ADHD. I risultati suggeriscono che i social, più dei videogiochi, rappresentano un rischio maggiore per l'attenzione dei giovani.
Uno studio su oltre 8.000 bambini ha mostrato come l’uso crescente dei social sia associato a maggiori difficoltà di concentrazione e al boom delle diagnosi di ADHD. Scagionati invece i videogiochi e la TV: il loro utilizzo non sembra influire particolarmente sulle capacità dei piccoli di mantenere l'attenzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Microsoft Store USA specifica che i videogiochi acquistati sono solo licenze
I videogiochi in Europa sono un business da 26,8 miliardi di euro: i dati
I videogiochi indipendenti sono una metafora (imperfetta) della vita
In un universo alternativo, gli starter dei videogiochi Pokémon non sono di tipo Erba, Fuoco e Acqua: i 3 tipi sono... Vai su Facebook
Queste 3 copertine di videogiochi sono un disastro: un vero incubo per gli occhi! - Questa conversione di Donkey Kong per Mattel Intellivision ha una copertina davvero assurda. Secondo everyeye.it
Giornale radio del mattino, mercoledì 10 dicembre lapresse.it
Oroscopo 10 dicembre 2025: intuizioni chiare, voglia di cambiamento e nuove consapevolezze periodicodaily.com
L’avversione di Trump per l’Europa internazionale.it
La Cucina Italiana è patrimonio dell’umanità Unesco: il riconoscimento anche grazie ad Artusi ilrestodelcarlino.it
Scoperte 55 percezioni indebite di Reddito di Cittadinanza e Assegno d’Inclusione fremondoweb.com
Gazebo di Forza Italia montato dagli operai del Comune, il sindaco di Bordighera scarica l’assessora al ... ilsecoloxix.it