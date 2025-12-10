Non solo Mainoo Manna segue altri tre centrocampisti
Il Napoli prosegue la sua campagna di mercato per rinforzare il centrocampo, debilitato da numerosi infortuni. Oltre a Mainoo, i partenopei sono interessati ad altri tre centrocampisti, cercando le soluzioni più adatte per rafforzare la linea mediana e mantenere alta la competitività in vista delle sfide future.
Le ultime sul mercato in casa partenopea. Il Napoli è al lavoro sul mercato per rinforzare il centrocampo falcidiato dagli infortuni. Il sito TMW fa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Calciomercato Napoli nuova idea per il centrocampo | Manna interessato ad uno dei talenti del Barcellona Per prenderlo a gennaio servono 30 milioni - Zazoom Social News
Calciomercato Napoli è l’obiettivo numero uno per il centrocampo | De Laurentiis prepara l’assalto - Zazoom Social News
Priorità al centrocampo, Romano: "Manna segue 4 calciatori con caratteristiche diverse" - Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, tramite il proprio canale Youtube ha parlato delle possibili mosse del Napoli a gennaio in merito ai centrocampisti: "Le ultime ventiquattro ore ... Si legge su tuttonapoli.net
Romano: "Mainoo e altri tre nomi, il Napoli sta lavorando per gennaio" - Non è detto che possa essere il solo, considerato che Giovanni Manna potrebbe optare per uno più ... Segnala msn.com
Calciomercato Napoli, non solo Mainoo e Pellegrini: nuovo centrocampista nel mirino! Intanto il Napoli si muove sul mercato. Non è un mistero che Manna stia corteggiando il mediano inglese del Manchester United Kobbie Mainoo (solo 171' in stagione), L Vai su Facebook
