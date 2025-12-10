Non solo fragile ma fuori tempo | Europa da rifare

L'Unione europea si trova oggi in una crisi di identità e forza, incapace di rispondere efficacemente alle sfide internazionali. Ferruccio de Bortoli analizza sul Corriere come la debolezza e l'eccesso di educazione dei leader europei contribuiscano a un quadro di fragilità, mentre la Casa Bianca si mostra più decisa nel definire i propri ruoli e limiti.

Troppo educati e troppo deboli. Ferruccio de Bortoli spiega così sul Corriere l'incapacità dell'Ue e dei suoi capi di contrapporsi ad una Casa Bianca tornata ieri a martellare i paesi europei e i suoi leader definendo «decadenti» i primi e «confusi» i secondi. La diagnosi di De Bortoli è troppo benevola. Se bastasse essere più aggressivi verbalmente e più energici politicamente tutto sarebbe ancora risolvibile. Il problema dell'Unione è di essere, invece, un mollusco afono e privo di muscoli, strutturalmente inadeguato a fronteggiare qualsiasi emergenza. Quest'inadeguatezza di fondo è la diretta conseguenza di una genesi arrivata a compimento nel 1992 con quell'inno all'euro-burocrazia chiamato Trattato di Maastricht. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it