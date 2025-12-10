Non solo cucina l’elenco dei patrimoni immateriali Unesco in Italia

Il 10 dicembre 2025, l’Unesco ha riconosciuto la cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale, celebrando il suo ruolo come patrimonio di tradizioni, pratiche e saperi. Questo inserimento si aggiunge a un elenco di patrimoni immateriali italiani, evidenziando l’importanza di preservare e valorizzare le ricchezze culturali e tradizionali del paese.

Il 10 dicembre 2025 l'Unesco ha inserito la cucina italiana nella lista del Patrimonio culturale immateriale, riconoscendone il valore come sistema di pratiche, tradizioni e saperi che uniscono territori e comunità. Un'annessione attesa, che conferma il ruolo dell'Italia nella tutela delle tradizioni viventi. Ma non si tratta dell'unico riconoscimento: negli anni il Paese ha ottenuto numerose iscrizioni che raccontano la ricchezza della sua cultura materiale e simbolica. Cosa significa patrimonio immateriale. Il patrimonio immateriale comprende tutte le tradizioni che non hanno forma fisica, ma vengono trasmesse oralmente o attraverso la pratica quotidiana: espressioni orali, arti dello spettacolo, rituali, feste comunitarie, conoscenze legate alla natura e tecniche artigianali.

