Non solo cucina l’elenco dei patrimoni immateriali Unesco in Italia

Lettera43.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 dicembre 2025, l’Unesco ha riconosciuto la cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale, celebrando il suo ruolo come patrimonio di tradizioni, pratiche e saperi. Questo inserimento si aggiunge a un elenco di patrimoni immateriali italiani, evidenziando l’importanza di preservare e valorizzare le ricchezze culturali e tradizionali del paese.

Il 10 dicembre 2025 l’Unesco ha inserito la cucina italiana nella lista del Patrimonio culturale immateriale, riconoscendone il valore come sistema di pratiche, tradizioni e saperi che uniscono territori e comunità. Un’annessione attesa, che conferma il ruolo dell’Italia nella tutela delle tradizioni viventi. Ma non si tratta dell’unico riconoscimento: negli anni il Paese ha ottenuto numerose iscrizioni che raccontano la ricchezza della sua cultura materiale e simbolica. Cosa significa patrimonio immateriale. Pizzaiolo (Imagoeconomica). Il patrimonio immateriale comprende tutte le tradizioni che non hanno forma fisica, ma vengono trasmesse oralmente o attraverso la pratica quotidiana: espressioni orali, arti dello spettacolo, rituali, feste comunitarie, conoscenze legate alla natura e tecniche artigianali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

