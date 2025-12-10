Non solo Alcaraz | chi affronterà Sinner nella seconda esibizione prima degli Australian Open 2026
Jannik Sinner si prepara sui campi di Dubai per la seconda esibizione prima degli Australian Open 2026, incontrando avversari di rilievo tra cui Alcaraz. L'evento rappresenta un'importante occasione per valutare la forma e affinare la preparazione in vista delle sfide future, consolidando il suo ruolo tra i protagonisti del circuito.
Jannik Sinner si sta allenando sui campi di Dubai in questi giorni per essere pronto al via della prossima stagione di tennis. Il primo obiettivo dell’altoatesino sarà quello di imporsi negli Australian Open, per la terza volta consecutiva. Lo Slam di Melbourne è in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio dell’anno venturo. Come ha fatto nel 2024 e nel 2025, il pusterese non prenderà parte ad alcun torneo ufficiale prima del Major, dando spazio agli allenamenti e a un paio di esibizioni. Lo schedule personale di Sinner, infatti, prevede un match alla Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud) il 10 gennaio 2026 contro Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it
