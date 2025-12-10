Non si vedono più oranghi non sappiamo se sono scappati o se sono morti a causa delle frane e delle alluvioni Questa specie rischia di sparire del tutto | l’allarme dei ranger

L’allarme dei ranger evidenzia il pericolo di estinzione degli oranghi di Tapanuli, una specie ormai scomparsa da tempo. Le recenti frane e alluvioni che hanno colpito l’Indonesia hanno peggiorato la situazione, mettendo a rischio la sopravvivenza di questi primati. Prima delle calamità, gli oranghi erano ancora visibili nelle aree di Sipirok, ma ora si ignora il loro destino.

Prima delle frane mortali e delle inondazioni che hanno devastato l’Indonesia circa due settimane fa, il ranger Amran Siagian incontrava quasi ogni giorno gli oranghi di Tapanuli sulle colline attorno al villaggio di Sipirok, nella provincia di Nord Sumatra. “Li vedevo spesso mentre mangiavano durian e altri frutti coltivati nelle fattorie locali ”, racconta il 39enne, da cinque anni in prima linea con l’Orangutan Information Center (OIC) per proteggere la specie Pongo tapanuliensis, considerata in via di estinzione. Da quando la zona è stata colpita da frane e alluvioni, però, gli oranghi sono scomparsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it