Non si poteva fare Bomba Garlasco dopo tanti anni la rivelazione dell’ex capo dei Ris
Dopo anni di indagini e dubbi, emergono nuove rivelazioni sul caso Garlasco. L’ultima puntata di Quarta Repubblica solleva pesanti interrogativi sulla condanna di Alberto Stasi, in carcere da oltre un decennio per l’omicidio di Chiara Poggi. Una svolta che potrebbe riaprire il dibattito sulla verità di uno dei casi più discussi degli ultimi anni.
Arriva una nuova notizia bomba sul caso Garlasco. L’ultima puntata di Quarta Repubblica ha aggiunti nuovi e pesantissime interrogativi sulla controversa condanna di Alberto Stasi, in carcere da dieci anni per l’omicidio di Chiara Poggi. Intervistato dalla giornalista Ludovica Bulian, Giampietro Lago — per quindici anni comandante del Ris di Parma — ha sganciato un’autentica mina sull’operato del genetista Francesco De Stefano, perito del Tribunale nel processo di Appello bis che portò alla condanna definitiva del giovane bocconiano. Lago ha infatti confermato integralmente le critiche espresse nella relazione di Denise Albani, la consulente che ha firmato la perizia in cui emerge una compatibilità con la linea paterna di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Garlasco, la frase di Venditti che fa scattare Giletti: "Uno dei grandi misteri" - Le nuove indagini su Andrea Sempio, la posizione di Alberto Stasi, l'inchiesta parallela sull'ex procuratore Mario Venditti. Riporta iltempo.it
Garlasco, bomba di De Rensis: "Vicino a casa di Chiara trovarono un sacco abbandonato, i vestiti erano macchiati di rosso" - Garlasco, spunta il sacco abbandonato con i "vestiti macchiati di rosso" Nuovi dettagli inediti sul delitto di Garlasco. Scrive affaritaliani.it
