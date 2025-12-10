Non sempre tradire le aspettative è un male
A volte, tradire le aspettative può portare a sorprese inaspettate. In questo articolo, esploreremo un episodio particolare che mette in luce come un gesto inatteso possa cambiare le prospettive e rivelare nuove emozioni. La storia di Tatiana, nascosta in un armadio su una soffitta, è un esempio di come le azioni più sorprendenti possano avere un significato profondo.
A volte, rare volte, le persone tradiscono le enormi aspettative riposte su di loro. Non avete idea di come sia stato felice che una ragazza di nome Tatiana si fosse accucciata in un armadio, su una soffitta. E che un giovane uomo di cui ho dimenticato il nome non l’avesse uccisa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
«Abbiamo paura di perdere l’altro o di tradire le sue aspettative» dice l’attrice, tra gli interpreti del film "Fuori la verità". «Invece dovremmo scavare dentro noi stessi, per cercare di dire meno bugie possibile»
Metti un PalaBucalo sold-out, una Ionica Volley Santa Teresa “in palla” ed una Tiesse Volley Letojanni in evidente crisi di risultati ed un derby storico, aspettato da tanti, finisce per tradire le aspettative ed oltre il risultato, positivo per la squadra di casa, il resto - facebook.com Vai su Facebook
