Non sappiamo dove si trovi | Maria Corina Machado non ritirerà il Nobel per la Pace al suo posto la figlia
Maria Corina Machado, vincitrice del Nobel per la Pace 2025, non parteciperà alla cerimonia di Oslo. Al suo posto, la figlia assumerà il ruolo di insignita, mentre la sua posizione rimane incerta e senza indicazioni sulla sua presenza o localizzazione.
Maria Corina Machado, insignita del Premio Nobel per la Pace 2025, non parteciperà alla cerimonia ufficiale di consegna prevista per oggi pomeriggio a Oslo. La conferma è arrivata da Kristian Berg Harpviken, direttore dell’Istituto Nobel norvegese, che ha dichiarato all’emittente pubblica Nrk che la leader dell’opposizione venezuelana non si trova attualmente in Norvegia. Al suo posto sarà la figlia, Ana Corina Sosa Machado, a ritirare il prestigioso riconoscimento durante la cerimonia nella capitale norvegese. Harpviken ha spiegato che sarà proprio Ana Corina a pronunciare il discorso scritto personalmente da sua madre Maria Corina per l’occasione. 🔗 Leggi su Cultweb.it
