Non ho il ciclo da 11 anni ho abusato del mio corpo per troppo tempo Non continuerò a gareggiare | il ritiro di Veronica Ewers

Veronica Ewers annuncia il suo ritiro dalle competizioni, rivelando di non aver avuto il ciclo mestruale dal 2014 e di aver subito gravi danni fisici a causa di abusi sul proprio corpo. Dopo anni di tentativi di guarigione, la campionessa decide di fermarsi per prendersi cura della propria salute e riconoscere i limiti ormai superati.

"Non ho il ciclo dal 2014. Le mie ossa sono deboli. Ho passato il 2024 e il 2025 cercando di guarire dopo i danni che ho causato al mio corpo nell'ultimo decennio, ma non ha funzionato ". Così Veronica Ewers, ciclista professionista di 31 anni, ha annunciato uno stop dalla sua attività agonistica. La ciclista l'ha fatto con un lunghissimo sfogo su Substack, riassunto poi anche in un post Instagram. "Questa non è la notizia che volevo condividere", scrive la ciclista nel post Instagram. "Diverse settimane fa ho ricevuto i risultati degli esami del sangue che mostravano che i miei livelli ormonali sono ancora quasi inesistenti.

