Non era pubblicità | Pamela Anderson confessa tutta la verità sulla storia con Liam Neeson
Pamela Anderson rompe il silenzio sulla loro relazione, mettendo fine alle molteplici speculazioni. Dopo mesi di curiosità e supposizioni, l'attrice rivela la verità sulla storia con Liam Neeson, offrendo una versione dei fatti inedita e sincera. Un racconto che svela dettagli fino ad ora nascosti, chiarendo ogni dubbio sulla loro relazione.
Dopo mesi di speculazioni, Pamela Anderson ha deciso di raccontare per la prima volta la vera natura della relazione che ha condiviso con Liam Neeson. In un’intervista esclusiva rilasciata a People, l’attrice ha svelato dettagli inediti della loro storia d’amore nata sul set del reboot de Una pallottola spuntata, il film che ha segnato il suo ritorno trionfale al cinema nell’estate del 2025. “Se proprio volete saperlo, io e Liam siamo stati romanticamente coinvolti per un breve periodo, ma solo dopo aver terminato le riprese”, ha dichiarato Anderson, mettendo fine alle voci che li volevano insieme già durante la produzione del film. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
