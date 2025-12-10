Non è vero! Otto e Mezzo scontro epocale tra Gruber e Travaglio! Volano stracci

Nell'ultima puntata di Otto e Mezzo, si è scatenato un acceso scontro tra Lucia Annunziata e Marco Travaglio, con forti confronti su temi di politica internazionale e il recente viaggio di Zelensky a Roma. Il dibattito, acceso e appassionato, ha evidenziato tensioni e divergenze di opinioni su questioni di rilievo globale e nazionale.

Il dibattito sul nuovo equilibrio internazionale, dopo la visita di Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi, entra con forza nello studio di Otto e Mezzo. È la puntata di martedì 9 dicembre, mentre il governo italiano ribadisce il pieno sostegno all'Ucraina e il presidente ucraino parla apertamente di fiducia nella premier Giorgia Meloni. Un quadro politico che si muove velocemente, e che arriva sul tavolo della trasmissione di La7 in un clima già incandescente, dove la linea americana di Donald Trump sul conflitto diventa immediatamente terreno di scontro. Il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, collega la postura sempre più defilata dell'ex presidente USA alla storica politica degli Stati Uniti nel confronto con Mosca.

Scintille a Otto e Mezzo tra Travaglio e Gruber sull’Ucraina: «Trump dice in modo sgarbato ciò che fanno gli Usa da 30 anni». «Questo però non è vero» – Il video

"Otto band teramane si sono riunite per celebrare gli ottant'anni di Ivan Graziani, dando vita a "Pigri", una compilation che non è solo un omaggio, ma un vero attraversamento. " - Michele Brigante Sanseverino AA VV - Pigri

Pagellone: Norris, in pochi ci avrebbero scommesso (9). Verstappen vero alieno (10). Ferrari suonata (4)