Non devi farlo più Gerry spiazza tutti a La Ruota Della Fortuna
Durante una puntata de La Ruota Della Fortuna, Gerry Scotti sorprende il pubblico con una dichiarazione inattesa, affermando di aver letto che un gesto o comportamento non dovrebbe più essere fatto. La sua affermazione ha suscitato curiosità e stupore tra i presenti, creando un momento di tensione e interesse nello show.
Durante la puntata de La Ruota Della Fortuna, Gerry Scotti spiazza tutti: “Ho letto che non devi farlo più”, ecco a cosa si riferiva. Il duo consolidato, composto da Gerry Scotti e Samira Lui, tiene compagnia agli italiani ogni sera che ripaga il game show del momento, con ascolti importanti. Che sia una puntata classica o il torneo dei campioni ( dove non dimentichiamoci il momento commovente con protagonista Al Bano ), non importa. I telespettatori sono incollati alla tv pronti per risate e un gioco serrato, ricco di colpi di scena. La Ruota Della Fortuna, puntata martedì 9 dicembre (MediasetInfinity) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
