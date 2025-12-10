Non c’è parcheggio? La Ferrari può stare in balcone

In un quartiere di Vienna con scarsa disponibilità di parcheggi, un giovane di 28 anni ha trovato un modo insolito per sistemare la sua Ferrari da 400mila euro, piazzandola sul balcone di casa. La soluzione creativa ha attirato l’attenzione, evidenziando le sfide di spazio in aree urbane e la fantasia di chi cerca di risolverle.

(Adnkronos) – Non c'è parcheggio? Allora metto la Ferrari in terrazzo. A Vienna lo spazio per parcheggiare scarseggia nel quartiere Floridsdorf e un 28enne si ingegna per piazzare la sua Ferrari da 400mila euro in balcone. Gli abitanti della zona hanno visto una gru sollevare il bolide da 830 cavalli. Amar Dezic, concessionario nella .

Un giovane imprenditore di Vienna ha scelto un parcheggio insolito per la sua Ferrari 296 Gtb: il balcone di casa. La vicenda è diventata virale su TikTok, dove l’utente 'sternwerk7' ha pubblicato video che mostrano la supercar sollevata con un autogru sulla te - facebook.com Vai su Facebook

