Non auguratemi un infarto o un tumore | i miei genitori sono morti così | il doloroso sfogo di Rossella Erra

Rossella Erra ha condiviso un messaggio forte e toccante, chiedendo di evitare commenti inappropriati riguardo alla sua perdita. La sua testimonianza nasce dopo quanto accaduto nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, evento che ha suscitato numerose reazioni e riflessioni sul rispetto e la sensibilità nei confronti delle emozioni altrui.

Quanto accaduto a Ballando con le stelle nell'ultima puntata del 6 dicembre continua a far discutere. Il caso del tesoretto assegnato da Rossella Erra alla Signora Coriandoli, precludendo così a Nancy Brilli di tentare di restare in gara, ha suscitato un vespaio di polemiche tutt'altro che. 🔗 Leggi su Today.it