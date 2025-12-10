Nocera sulla Promozione Campionato riaperto ma l’Aurora ha qualcosa in più

Nell'ultima giornata di andata in Promozione, il campionato rimane aperto e incerto, con l'Aurora che sembra avere un leggero vantaggio rispetto alle rivali. Mancano ancora una gara per completare il girone di andata, e la lotta per la vetta è più viva che mai, senza una squadra ancora dominatrice.

In Promozione manca una gara per la fine del girone di andata e non c’è ancora la squadra che ha preso il volo. "Il discorso in testa si è riaperto – osserva Francesco Nocera, allenatore della Palmense Fermana – quando sembrava che l’ Aurora Treia avesse preso il via con un vantaggio di 5 punti, ma come organico rimane quella che ha una marcia in più". E sabato Nocera ha affrontato la sua ex squadra in una partita finita in parità. "Nel primo tempo ci ha messo sotto, ha disputato 20-25 minuti da grande squadra, poi ci siamo sistemati e abbiamo fatto bene. Noi avevamo 6 under in campo e loro hanno inserito Melchiorri: ecco, l’organico fa la differenza". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net