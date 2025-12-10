Nobel per la Pace Maria Corina Machado non ritira il premio a Oslo | Non si sa dove sia Al suo posto la figlia

Maria Corina Machado non si presenta a Oslo per ritirare il Nobel per la Pace, dichiarando che “non si sa dove sia”. Al suo posto, si presenta la figlia. La situazione desta sospetti, soprattutto dopo l'annullamento della conferenza stampa prevista per ieri, suggerendo che qualcosa non fosse andato come previsto.

Che qualcosa non andava lo si era capito ieri, quando il Comitato aveva annullato la prevista conferenza stampa della vigilia. Oggi è arrivata l’ufficialità: Maria Corina Machado, Premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla cerimonia per la consegna del riconoscimento a Oslo. “Purtroppo, al momento non si trova in Norvegia. E non salirà sul palco del Municipio di Oslo all’una di oggi, quando inizierà la cerimonia – ha annunciato il direttore dell’Istituto Nobel, Kristian Berg Harpviken -. Non sappiamo dove si trovi”. A ritirare il premio sarà la figlia di Machado, Ana Corina Sosa. “Sua figlia pronuncerà il discorso scritto da Maria Corina stessa”, ha aggiunto Harpviken. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it