Nobel per la Pace In forse la presenza della vincitrice Machado | Arrivare è difficile
La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado potrebbe non essere presente a Oslo per ricevere il Nobel per la Pace, a causa delle difficoltà nel raggiungere la città. La sua assenza potrebbe influenzare l’evento e l’assegnazione del prestigioso riconoscimento.
La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado, 58 anni, potrebbe non riuscire a raggiungere Oslo per ritirare oggi il Nobel premio per la Pace. La donna vive da un anno in clandestinità e ha fatto sapere di voler cercare fino all’ultimo di raggiungere la Norvegia dove è attesa da famigliari e sostenitori: ieri era prevista una conferenza stampa che è però stata annullata. Il governo del presidente Nicolas Maduro ha minacciato di considerarla una "fuggitiva" nel caso in cui fosse andata a ritirare il premio. Potrebbe non poter più rientrare o essere arrestata. È escluso comunque che nel caso riesca ad arrivare in Norvegia resti in esilio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
