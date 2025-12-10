Nobel Pace Cerimonia senza Machado
Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice del Premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla cerimonia di consegna prevista oggi a Oslo. La sua assenza ha suscitato attenzione e discussioni sul contesto politico e sulle motivazioni che la tengono lontana dall'evento.
Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace, non sarà alla cerimonia di consegna oggi a Oslo.Per lei,la figlia. Lo ha annunciato l'Istituto Nobel. "Non sappiamo dove si trovi Machado, ma non è in Norvegia", ha detto il direttore Harpivken. Fino a ieri aveva detto di sperare nella presenza della premiata. Machado, che da 10 anni ha il divieto di uscire dal Venezuela, non appare in pubblico da gennaio, quando partecipò a una manifestazione anti-Maduro.
L'arrivo della leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado a Oslo per ricevere il Premio Nobel per la Pace è ancora avvolto nel mistero. La sua conferenza stampa prevista per martedì è stata rinviata a tempo indeterminato.
La vincitrice del Premio Nobel per la Pace, la venezuelana Maria Corina Machado, non parteciperà alla cerimonia di premiazione che si terrà oggi a Oslo.
