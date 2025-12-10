Nobel Machado non parteciperà alla cerimonia di premiazione Sarà rappresentata dalla figlia
Maria Corina Machado, insignita del Premio Nobel per la Pace, non sarà presente alla cerimonia di premiazione a Oslo. La sua rappresentanza sarà affidata alla figlia, poiché Machado attualmente non si trova in Norvegia. La decisione di non partecipare arriva in un momento di grande rilievo internazionale.
Oslo, 10 dicembre 2025 - La premiata per il Premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado non è attualmente in Norvegia e non parteciperà alla cerimonia questo pomeriggio a Oslo. Lo ha dichiarato Kristian Berg Harpviken dell'istituto Nobel norvegese all'emittente di servizio pubblico norvegese, Nrk. "Sarà sua figlia Ana Corina Machado a ritirare il premio a nome della madre", ha dichiarato all'emittente radiofonica norvegese Nrk. "Sarà la figlia a pronunciare il discorso scritto da Maria Corina stessa", ha aggiunto. Ieri l’'istituto Nobel aveva fatto sapere che era stata annullata la conferenza stampa a Oslo della leader dell'opposizione venezuelana, dopo un primo rinvio nella speranza che Machado riuscisse ad arrivare ad Oslo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
