Nobel Machado non parteciperà a cerimonia premiazione

Oslo, 10 dic. (Adnkronos) - La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla cerimonia di premiazione prevista per oggi a Oslo. Lo ha annunciato l'Istituto Nobel. Machado ieri ha annullato la conferenza stampa che aveva in programma.