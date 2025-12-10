Nobel Machado | Il Premio è per tutti i venezuelani finalmente rivedrò i miei figli

María Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, condivide le sue emozioni mentre si avvicina alla cerimonia di premiazione a Oslo. Un riconoscimento che, secondo le sue parole, è dedicato a tutti i venezuelani e rappresenta un momento di grande significato personale e collettivo.

(LaPresse) María Corina Machado, Premio Nobel per la Pace, racconta con emozione il suo viaggio verso Oslo, dove è in corso la cerimonia di premiazione. In una telefonata diffusa dal comitato Nobel, l’attivista venezuelana spiega che, una volta arrivata in Norvegia, potrà finalmente riabbracciare la sua famiglia e i suoi figli, che non vede da due anni, oltre a molti venezuelani che vivono nel Paese e che condividono con lei la stessa battaglia. Machado anticipa che, una volta a Oslo, racconterà personalmente tutto ciò che ha dovuto affrontare per raggiungere la cerimonia, ricordando le persone che hanno rischiato la propria vita per aiutarla nel viaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nobel, Machado: “Il Premio è per tutti i venezuelani, finalmente rivedrò i miei figli”

