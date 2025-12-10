Noa all’HallelujahFF | Basta odio il mondo è stanco Ascoltate il Papa L’artista israeliana a Castel Gandolfo per ritirare il Peace Award

Noa, artista israeliana, ha ricevuto il Peace Award a Castel Gandolfo durante l’HallelujahFF, un evento promosso da The Artists Club Italia e fondato da Pascal Vicedomini. Nel suo discorso, ha richiamato al cessate il odio, invitando ad ascoltare il Papa e sottolineando la stanchezza del mondo di fronte alle divisioni.

