Noa all’HallelujahFF | Basta odio il mondo è stanco Ascoltate il Papa L’artista israeliana a Castel Gandolfo per ritirare il Peace Award
Noa, artista israeliana, ha ricevuto il Peace Award a Castel Gandolfo durante l’HallelujahFF, un evento promosso da The Artists Club Italia e fondato da Pascal Vicedomini. Nel suo discorso, ha richiamato al cessate il odio, invitando ad ascoltare il Papa e sottolineando la stanchezza del mondo di fronte alle divisioni.
Il nuovo evento, fondato da Pascal Vicedomini e promosso dall’associazione senza scopo di lucro The Artists Club Italia, ha preso il via sabato 6 dicembre Noa all’HallelujahFF: “Basta odio, il mondo è stanco. Ascoltate il Papa” L’artista israeliana a Castel Gandolfo per ritirare il Peace Awar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Noa all'Hallelujah Festival, 'Basta odio, ascoltate il Papa' - La cultura è fondamentale per ritrovare armonia in una società complessa, segnata da una trasformazione continua che ... Riporta ansa.it
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Commissione Attività produttive, Greco: “Positiva l’audizione con rappresentante dell’Iti Lucarelli sul tema ... anteprima24.it
Sanità, protesta dei sindacati in Consiglio regionale: seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste | Foto ... ilsecoloxix.it
Juve Primavera, i convocati per il match di Youth League contro il Pafos: la lista ufficiale di Padoin juventusnews24.com
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
«Acrobati del forellino», altre due razzie di gioielli. Trovato gas narcotizzante ecodibergamo.it