No ai Voli commerciali a Bresso Il comitato lancia la raccolta firme

Il Comitato “Difesa del Parco Nord” avvia una raccolta firme e organizza un’assemblea pubblica per opporsi ai voli commerciali a Bresso. L’obiettivo è difendere il Parco Nord e tutelare il Protocollo d’Intesa del 2007, coinvolgendo cittadini e istituzioni in una mobilitazione condivisa per preservare l’area verde.

Una raccolta firme tra i cittadini e un’assemblea pubblica con tutte le istituzioni per difendere il Parco Nord e il Protocollo d’Intesa del 2007: il Comitato “Difesa del Parco Nord. No Aeroporto Commerciale“ non si ferma e proseguirà la sua protesta, mettendo in campo una petizione popolare nei territori comunali, che circondano l’aeroporto “Franco Bordoni Bisleri“ di Bresso, e organizzando un incontro con i sindaci, Enac ed Enac Servizi Srl. A pochi giorni dall’audizione in Regione Lombardia, "non crediamo alle rassicurazioni date da Enac Servizi Srl e riteniamo le nostre preoccupazioni fondate e legittime – precisano i rappresentanti del Comitato Difesa del Parco Nord – Ecco perché andremo avanti con la protesta, lanciando una raccolta firme e preparando un’assemblea". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "No ai Voli commerciali a Bresso". Il comitato lancia la raccolta firme

Lo scalo alle porte di Milano sarà affidato dal prossimo febbraio alla società Enac Servizi Unipersonale che svilupperà il progetto di nuovi voli commerciali. Il comitato difesa del Parco Nord, però, non ci sta - facebook.com Vai su Facebook

