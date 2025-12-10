No ai Voli commerciali a Bresso Il comitato lancia la raccolta firme

Il Comitato “Difesa del Parco Nord” avvia una raccolta firme e organizza un’assemblea pubblica per opporsi ai voli commerciali a Bresso. L’obiettivo è difendere il Parco Nord e tutelare il Protocollo d’Intesa del 2007, coinvolgendo cittadini e istituzioni in una mobilitazione condivisa per preservare l’area verde.

Una raccolta firme tra i cittadini e un’assemblea pubblica con tutte le istituzioni per difendere il Parco Nord e il Protocollo d’Intesa del 2007: il Comitato “Difesa del Parco Nord. No Aeroporto Commerciale“ non si ferma e proseguirà la sua protesta, mettendo in campo una petizione popolare nei territori comunali, che circondano l’aeroporto “Franco Bordoni Bisleri“ di Bresso, e organizzando un incontro con i sindaci, Enac ed Enac Servizi Srl. A pochi giorni dall’audizione in Regione Lombardia, "non crediamo alle rassicurazioni date da Enac Servizi Srl e riteniamo le nostre preoccupazioni fondate e legittime – precisano i rappresentanti del Comitato Difesa del Parco Nord – Ecco perché andremo avanti con la protesta, lanciando una raccolta firme e preparando un’assemblea". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

