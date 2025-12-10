Nkunku-Milan che disastro | i numeri del flop e l’intreccio clamoroso con Lewandowski

L'arrivo di Nkunku al Milan ha suscitato aspettative importanti, ma i numeri finora evidenziano un flop. Con un investimento rilevante, il francese rappresenta il giocatore più oneroso nel bilancio rossonero. In questo articolo analizziamo i dati che testimoniano il suo rendimento deludente e l'intricata connessione con Lewandowski, evidenziando le difficoltà vissute finora dai rossoneri.

Il francese è arrivato in estate per una cifra importante che lo rende il giocatore più pesante a bilancio per i rossoneri, ma due dati sono significativi. E col mercato. Christopher Nkunku era arrivato come il grande colpo offensivo del Milan in estate, fino ad ora ha registrato la miserie di un assist in 436 minuti. Con l'ecatombe di infortunati in attacco la sua qualità e la vena realizzativa eccezionale mostrata a Lipsia, sarebbero state una manna. Nkunku (Ansafoto) – calciomercato.it Ma in campionato, oltre a non aver mai bucato la porta, Nkunku ha deluso in lungo e largo anche nelle prestazioni.