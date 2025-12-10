nkunku acconto per lewandowski

L'attenzione si concentra sui recenti movimenti di mercato nel calcio europeo, con Nkunku considerato un acconto per l'arrivo di Lewandowski. In un contesto di grandi investimenti e aspettative, le dinamiche degli acquisti evidenziano come le vittorie siano spesso condivise, mentre le sconfitte rimangano isolate e difficili da attribuire.

È proprio vero che le vittorie hanno tanti padri e la sconfitta è orfana. La massima di George Bernard Shaw calza a pennello sugli acquisti sbagliati. Tipo il milanista Nkunku, pagato 42 milioni (bonus compresi) dal Diavolo e ancora a zero gol in A. Un disastro. Raccontano che a fine agosto Allegri rimase sorpreso dall’arrivo del francese. Il tecnico da settimane chiedeva un centravanti d’area di rigore e si ritrovò un trequartista, come si è definito proprio Nkunku a Casa Milan in occasione della presentazione. Pure Tare era freddino sull’operazione portata a termine grazie agli ottimi rapporti col Chelsea da parte del Ceo Furlani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it