Nkunku acconto per Lewandowski
L'attenzione si concentra sui recenti movimenti di mercato nel calcio europeo, con Nkunku considerato un acconto per l'arrivo di Lewandowski. In un contesto di grandi investimenti e aspettative, le dinamiche degli acquisti evidenziano come le vittorie siano spesso condivise, mentre le sconfitte rimangano isolate e difficili da attribuire.
È proprio vero che le vittorie hanno tanti padri e la sconfitta è orfana. La massima di George Bernard Shaw calza a pennello sugli acquisti sbagliati. Tipo il milanista Nkunku, pagato 42 milioni (bonus compresi) dal Diavolo e ancora a zero gol in A. Un disastro. Raccontano che a fine agosto Allegri rimase sorpreso dall’arrivo del francese. Il tecnico da settimane chiedeva un centravanti d’area di rigore e si ritrovò un trequartista, come si è definito proprio Nkunku a Casa Milan in occasione della presentazione. Pure Tare era freddino sull’operazione portata a termine grazie agli ottimi rapporti col Chelsea da parte del Ceo Furlani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
? Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta su Nkunku ? https://www.calciostyle.it/serie-a/milan-lazio-le-formazioni-ufficiali-la-scelta-su-nkunku?fsp_sid=1648985 ? di Pietro Mauti - facebook.com Vai su Facebook
Nkunku libera spazio, clamoroso Milan: incontro per Lewandowski - Il Milan sembra essersi stufato delle sue prestazioni: fuori Nkunku, dentro una leggenda a fine carriera ma ancora capace di fare molto male alle difese avversarie! Secondo calciomagazine.net
