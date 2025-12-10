Nizza-Sporting Braga Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Lusitani corsari all’Allianz Riviera?

Infobetting.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di Europa League in programma all’Allianz Riviera, il Braga affronta il Nizza in una sfida cruciale. I portoghesi cercano conferme in trasferta, mentre i francesi, ancora a secco di punti, puntano a invertire il trend negativo. Ecco formazioni ufficiali, quote e pronostici per un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per entrambe le squadre.

Obiettivamente il calendario propone una grande occasione allo Sporting Braga, che giovedì sera, per la sesta giornata di Europa League, troverà il Nizza, ultima in classifica e che finora non ha fatto nemmeno un punto. La crisi tecnica dei francesi è profonda, anche in Ligue 1 sono reduci da cinque sconfitte consecutive; i Guerrieri invece . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

nizza sporting braga europa league 11 12 2025 ore 18 45 formazioni ufficiali quote pronostici lusitani corsari all8217allianz riviera

© Infobetting.com - Nizza-Sporting Braga (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Lusitani corsari all’Allianz Riviera?

Europa League 2025-2026: Nizza-Braga, le probabili formazioni - La partita è valida per la sesta giornata della fase campionato di Europa League: fischio d'inizio alle 18. sportal.it scrive

nizza sporting braga europaPronostico Nizza vs Braga – 11 Dicembre 2025 - Il confronto tra Nizza e Braga del prossimo 11 Dicembre 2025, in programma alle 18:45 all’Allianz Riviera, promette intensità e contenuti tecnici di alto ... Da news-sports.it