Nikolov da applausi Boninfante si diverte
Nikolov si distingue con un'impressionante prestazione, mentre Boninfante si diverte sul campo. Gargiulo si conferma tra i più brillanti della serata, contribuendo con numeri significativi in Champions League. Per il centrale, all'esordio nella competizione, è stata una serata positiva, caratterizzata da efficacia offensiva, precisione e solidità in difesa.
Gargiulo 7: tra i più brillanti della facile serata. Per il centrale era l’esordio in Champions League e lo ha archiviato con bei numeri, 8 punti, il 67% offensivo, nessun errore in battuta e ben 4 muri. Loeppky 7: Nikolov si è preso la palma di Mvp, ma notevole la prima europea per lo schiacciatore. Anche lui, come "Gargio", era al debutto in Champions ed è stato freddo come suo solito. Nonché ispirato, ne ha messi 11 con 1015. Un pochino meno attento dei colleghi in ricezione. Nell’ultimo set ha lasciato posto a Duflos-Rossi. Boninfante 7,5: e tre, anche per il baby era la prima volta nella prestigiosa kermesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Si è appena conclusa la Prima della Stagione Lirica 2025/26! La clemenza di Tito di Mozart ha incantato il pubblico della Fenice, accolta da applausi calorosi e pieni di entusiasmo. Un grande inizio per la nuova stagione! Complimenti a tutti gli interpreti, all'Or
