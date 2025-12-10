nikolov da applausi boninfante si diverte

Nikolov si distingue con un'impressionante prestazione, mentre Boninfante si diverte sul campo. Gargiulo si conferma tra i più brillanti della serata, contribuendo con numeri significativi in Champions League. Per il centrale, all'esordio nella competizione, è stata una serata positiva, caratterizzata da efficacia offensiva, precisione e solidità in difesa.

Gargiulo 7: tra i più brillanti della facile serata. Per il centrale era l'esordio in Champions League e lo ha archiviato con bei numeri, 8 punti, il 67% offensivo, nessun errore in battuta e ben 4 muri. Loeppky 7: Nikolov si è preso la palma di Mvp, ma notevole la prima europea per lo schiacciatore. Anche lui, come "Gargio", era al debutto in Champions ed è stato freddo come suo solito. Nonché ispirato, ne ha messi 11 con 1015. Un pochino meno attento dei colleghi in ricezione. Nell'ultimo set ha lasciato posto a Duflos-Rossi. Boninfante 7,5: e tre, anche per il baby era la prima volta nella prestigiosa kermesse.