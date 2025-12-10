Nikita Perotti su Andrea Delogu | Non escludo che possa trasformarsi in altro

Nikita Perotti commenta il rapporto con Andrea Delogu, sua compagna a Ballando con le Stelle, sottolineando la loro sintonia e affermando che non esclude la possibilità di un futuro diverso. La loro collaborazione sul palco sta attirando l'attenzione, e Perotti elogia la personalità e il legame che li unisce.

"E' una persona magnifica, il nostro rapporto è bellissimo" dice Nikita Perotti su Andrea Delogu, sua compagna a Ballando con le Stelle. Il giovane ha dato voce al legame che li unisce e come afferma il ballerino "nella vita mai dire mai". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro”

“Non escludo possa diventare qualcos’altro” Nikita Perotti ammette una grande complicità con Andrea Delogu. Cosa ha rivelato sul loro rapporto ? - facebook.com Vai su Facebook

Nella puntata del 29 novembre sono stati ufficializzati i semifinalisti della ventesima edizione. Paolo Belli e Anastasia Kuzmina eliminati ma potranno tentare il ripescaggio. In testa alla classifica di puntata Andrea Delogu e Nikita Perotti Vai su X

“Potrebbe diventare qualcosa di più”: Nikita Perotti si sbilancia su Andrea Delogu - Nikita Perotti rompe il silenzio e parla del legame con Andrea Delogu: parole che accendono il gossip e fanno sognare i fan di Ballando. Lo riporta donnaglamour.it