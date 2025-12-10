Nikita Perotti non esclude una relazione con Andrea Delogu | È qualcosa di magico il feeling è reale
Nikita Perotti e Andrea Delogu si sono incontrati a
Andrea Delogu ha fatto breccia nel cuore di Nikita Perotti, lui pensa che potrebbero innamorarsi . Ballando con le stelle li ha fatti incontrare e sono sempre più complici, quello tra Nikita Perotti e Andrea Delogu è un rapporto speciale che potrebbe trasformarsi in amore. A lasciarsi sfuggire alcune rivelazioni sul loro rapporto è stato lui intervistato dal settimanale Chi, tra le varie cose ha detto: “All’inizio ero agitatissimo. I miei amici mi avevano messo addosso una grande pressione. Mi dicevano ‘Andrea è bellissima, è simpaticissima, è molto buona. Stai attento, però, perché è anche molto peperina, quindi tende a prendere il controllo della situazione'”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
“Non escludo possa diventare qualcos’altro” Nikita Perotti ammette una grande complicità con Andrea Delogu. Cosa ha rivelato sul loro rapporto ? - facebook.com Vai su Facebook
Nella puntata del 29 novembre sono stati ufficializzati i semifinalisti della ventesima edizione. Paolo Belli e Anastasia Kuzmina eliminati ma potranno tentare il ripescaggio. In testa alla classifica di puntata Andrea Delogu e Nikita Perotti Vai su X
Ballando con le stelle, Nikita Perotti: "Tra me e Andrea Delogu c'è qualcosa di magico, non escludo che..." - Il giovane insegnante di ballo Nikita Perotti fa un bilancio della sua esperienza a Ballando con le stelle e rompe il silenzio sulla forte complicità con la concorrente Andrea Delogu. comingsoon.it scrive
