Nikita Perotti non esclude una relazione con Andrea Delogu | È qualcosa di magico il feeling è reale

Nikita Perotti e Andrea Delogu si sono incontrati a

Andrea Delogu ha fatto breccia nel cuore di Nikita Perotti, lui pensa che potrebbero innamorarsi . Ballando con le stelle li ha fatti incontrare e sono sempre più complici, quello tra Nikita Perotti e Andrea Delogu è un rapporto speciale che potrebbe trasformarsi in amore. A lasciarsi sfuggire alcune rivelazioni sul loro rapporto è stato lui intervistato dal settimanale Chi, tra le varie cose ha detto: “All’inizio ero agitatissimo. I miei amici mi avevano messo addosso una grande pressione. Mi dicevano ‘Andrea è bellissima, è simpaticissima, è molto buona. Stai attento, però, perché è anche molto peperina, quindi tende a prendere il controllo della situazione'”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com