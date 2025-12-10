Nikita Perotti | Con Andrea Delogu c'è un feeling magico non escludo possa diventare qualcos'altro

Nikita Perotti condivide il suo rapporto speciale con Andrea Delogu, sottolineando una forte complicità tra loro. Il ballerino parla apertamente del feeling magico che li lega e non esclude che possa evolversi in qualcosa di più. Inoltre, Perotti rivela di aver affrontato un momento particolarmente difficile legato alla perdita improvvisa del fratello della conduttrice.

