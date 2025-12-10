niente tour nel 2026 per gli oasis

Gli Oasis non realizzeranno un tour nel 2026, confermando le precedenti voci di una possibile pausa o addio alle scene. La notizia rappresenta una delusione per i tanti fan che speravano in un ritorno dal vivo della band. L'assenza di concerti nel prossimo anno segna un capitolo importante nella storia del gruppo.

Ormai l’avevamo capito, ma vederlo nero su bianco fa male lo stesso: gli Oasis non saranno in tour nel 2026. A dichiararlo è Liam Gallagher che, negli ultimi mesi, aveva alimentato le speranze dei fan rimasti senza biglietto, per poi distruggerle nelle ultime settimane. Rispondendo a un utente che lo esortava ad annunciare le nuove date, il cantante ha replicato: «Non faremo un tour nel 2026, mi dispiace. Non faremo proprio nulla fino al 2027». Gli Oasis si fermano di nuovo: un nuovo disco per Noel, l’incognita Liam. Dietro la decisione di fermarsi per almeno un anno, ci sarebbe la volontà di Noel Gallagher di riprendere la lavorazione dell’album interrotta dopo l’annuncio del reunion tour del 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it