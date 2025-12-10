Niente più dirette su Twitch né video su TikTok | l’Australia ha deciso di staccare la spina ai social per i minori Ma i ragazzi non sembrano intenzionati a rinunciare
L’Australia ha deciso di bloccare temporaneamente i social media come Twitch e TikTok per i minori, nel tentativo di proteggere i giovani. Mentre in Italia i ragazzi continuavano a condividere contenuti, in Australia le piattaforme sono state disattivate senza preavviso, segnando un cambiamento radicale nell’uso dei social tra gli adolescenti.
N ella notte tra il 9 e il 10 dicembre, mentre in Italia era ancora pomeriggio e migliaia di adolescenti scrollavano i social sui loro smartphone, i loro coetanei australiani hanno visto cambiare improvvisamente le regole del loro mondo digitale. Da questa notte, infatti, chi ha meno di 16 anni non può più aprire o mantenere un profilo su piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X o Reddit. È la prima volta che un paese introduce un divieto così ampio e netto e non sorprende che abbia acceso un dibattito acceso e controverso. L’Albania vieta TikTok, il social network è stato bloccato X Social vietati under 16 in Australia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
