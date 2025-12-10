Nick Kyrgios verso la Battaglia dei Sessi | Sabalenka è molto pericolosa sarà dura per me
Prosegue il conto alla rovescia verso la “Battaglia dei Sessi”, match di esibizione che andrà in scena domenica 28 dicembre alla Coca-Cola Arena di Dubai con protagonisti Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios. La numero 1 al mondo del tennis femminile sfiderà infatti il trentenne australiano finalista di Wimbledon 2021 in un incontro con regole ad hoc studiate per rendere sulla carta più equilibrata la partita. Il lato di campo della bielorussa sarà infatti leggermente più piccolo (circa del 9%) rispetto a quello di Kyrgios, che avrà inoltre lo svantaggio di non poter contare sulla seconda di servizio (in caso di errore sulla prima, perderà il punto). 🔗 Leggi su Oasport.it
Nick Kyrgios parteciperà agli Australian Open 2026? Un solo scenario possibile. Al tennista australiano non è ancora stata concessa nessuna wild card tennisworlditalia.com/tennis/news/Au… #AustralianOpen #NickKyrgios #australianopen #ArynaSabalenka Vai su X
LA "BATTAGLIA DEI SESSI" Nick Kyrgios vs Aryna Sabalenka 28 dicembre diretta su supertennis. supertennis #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Sabalenka stuzzica Kyrgios prima della Battaglia dei Sessi: “Perderà”. Ma Nick impressiona contro l’erede Shelton - Kyrgios cede a Shelton ma fa ben sperare per il suo ritorno nel circuito, mentre Sabalenka fa sua l'Atlanta Cup e lo provoca in vista della Battaglia dei Sessi ... sport.virgilio.it scrive
