Nick Kyrgios verso la Battaglia dei Sessi | Sabalenka è molto pericolosa sarà dura per me

Prosegue il conto alla rovescia verso la “Battaglia dei Sessi”, match di esibizione che andrà in scena domenica 28 dicembre alla Coca-Cola Arena di Dubai con protagonisti Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios. La numero 1 al mondo del tennis femminile sfiderà infatti il trentenne australiano finalista di Wimbledon 2021 in un incontro con regole ad hoc studiate per rendere sulla carta più equilibrata la partita. Il lato di campo della bielorussa sarà infatti leggermente più piccolo (circa del 9%) rispetto a quello di Kyrgios, che avrà inoltre lo svantaggio di non poter contare sulla seconda di servizio (in caso di errore sulla prima, perderà il punto). 🔗 Leggi su Oasport.it

