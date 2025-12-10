Nichi Vendola sfregia il Vangelo | Maria? Tutti personaggi queer

L'edizione più turbolenta di “Più libri più liberi” si conclude con oltre 100mila visitatori e un intervento di grande impatto di Roberto Saviano. Tra polemiche e dibattiti, Nichi Vendola ha suscitato scalpore con dichiarazioni controverse sul Vangelo e la figura di Maria, alimentando un acceso dibattito culturale e sociale.

Cala il sipario alla Nuvola. L'edizione più turbolenta di " Più libri più liberi " si chiude con 100mila visitatori in cinque giorni ma, soprattutto, col punto esclamativo firmato Roberto Saviano. Anche lui si è scagliato contro quei cattivoni di "Passaggio al bosco?"? Macché. Lo scrittore napoletano le ha cantate a Zerocalcare, il centrosocialaro amico di Ilaria Salis che ha disertato la fiera della piccola e media editoria perché lui con gli estremisti di destra non vuole averci niente a che fare. «Che cosa bizzarra sentirsi puri dicendo "io non vengo a condividere uno spazio" e poi lavorare per le multinazionali.

Rispondo a Nichi Vendola con tutto il garbo possibile. Capisco che dopo la sconfitta elettorale ti serva visibilità, ma non è un buon motivo per offendere la fede. Paragonare la Vergine Maria o i patriarchi a un queer è offensivo e soprattutto falso. Interpretare la - facebook.com Vai su Facebook

Nichi Vendola dialoga con Carmelo Lopapa all' #ArenaRepubblicaRobinson a #piulibri25

Vendola provoca: “I personaggi del Vangelo sono tutti queer” - Facendo un accostamento che ha suscitato parecchia indignazione, Nichi Vendola ha parlato recentemente di personaggi queer. newsmondo.it scrive