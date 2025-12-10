Nichi Vendola e il Nichi-lismo | Tutti i personaggi del Vangelo sono queer ; il trionfo della cancel culture
L'articolo analizza le affermazioni di Nichi Vendola sul Vangelo, in cui sostiene che tutti i personaggi principali sono figure queer. Le sue dichiarazioni, definite surreali, sollevano questioni sulla natura del discorso pubblico e sulla diffusione della cancel culture, invitando a una riflessione critica sulle interpretazioni e sui messaggi trasmessi.
Parole surreali, che meritano di essere esaminate criticamente "Tutti i personaggi chiave del Vangelo sono queer: da Maria Maddalena al buon samaritano". Sono queste le recenti dichiarazioni agghiaccianti e surreali di Nichi Vendola così come vengono trasmesse da "La Repubblica", rotocalco tu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Nichi Vendola ufficializza la candidatura per le Regionali: "Con Decaro per far vincere ancora un'altra Puglia"
Il ritorno della 'Sinistra' di Nichi Vendola in Capitanata: tour elettorale dal 2 al 6 novembre
Nichi Vendola a Foggia, l'ex Governatore della Puglia rilancia la sfida su acqua e legalità
Per l'ex governatore #NichiVendola "tutti i personaggi chiave del Vangelo sono queer: da Maria di Nazareth alla Maddalena, fino al buon Samaritano" Vai su X
Rispondo a Nichi Vendola con tutto il garbo possibile. Capisco che dopo la sconfitta elettorale ti serva visibilità, ma non è un buon motivo per offendere la fede. Paragonare la Vergine Maria o i patriarchi a un queer è offensivo e soprattutto falso. Interpretare la Vai su Facebook
Vendola provoca: “I personaggi del Vangelo sono tutti queer” - Facendo un accostamento che ha suscitato parecchia indignazione, Nichi Vendola ha parlato recentemente di personaggi queer. Come scrive newsmondo.it
Imu: la più cara si paga a Roma (3.500 euro l’anno) e Milano, meno di 400 euro a Palermo | La mappa corriere.it
Ascolti tv, vince L’altro ispettore che chiude senza boom ildifforme.it
Milan, si ferma anche Leao: nessuna lesione, ma il calciatore sente dolore. Come sta e quando può tornare in ... ilfattoquotidiano.it
Mosca attacca Zelensky sulle elezioni e intensifica i toni: nuovi raid russi su Odessa dayitalianews.com
Lazio, boom di infortuni sul lavoro: +12% nel 2025. Cgil: “Maglia nera e colpiscono sempre più gli anziani” romadailynews.it
Roma, 23enne violentata vicino alla metro Jonio: indagini in corso, caccia al branco romadailynews.it