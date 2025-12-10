Neymar incontra Matheus dopo 13 anni | è guarito i tifosi credevano che non ce l'avesse fatta
Dopo 13 anni, Neymar e Matheus si sono riuniti nuovamente in un incontro emozionante organizzato dal Santos. Nel 2012, Matheus era un bambino malato di leucemia, ma oggi è un giovane forte e sorridente, simbolo di speranza e rinascita. La reunion ha commosso i tifosi e rappresenta un momento di grande significato per entrambi.
Dopo 13 anni, il Santos ha organizzato un nuovo, commovente, incontro tra Neymar e Matheus: nel 2012 era un bambino malato di leucemia, oggi è un giovane alto e sorridente. Matheus era diventato il "il menino da dancinha", molti tifosi credevano che fosse morto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
