Neymar incontra Matheus dopo 13 anni | è guarito i tifosi credevano che non ce l'avesse fatta

Dopo 13 anni, Neymar e Matheus si sono riuniti nuovamente in un incontro emozionante organizzato dal Santos. Nel 2012, Matheus era un bambino malato di leucemia, ma oggi è un giovane forte e sorridente, simbolo di speranza e rinascita. La reunion ha commosso i tifosi e rappresenta un momento di grande significato per entrambi.

Dopo 13 anni, il Santos ha organizzato un nuovo, commovente, incontro tra Neymar e Matheus: nel 2012 era un bambino malato di leucemia, oggi è un giovane alto e sorridente. Matheus era diventato il "il menino da dancinha", molti tifosi credevano che fosse morto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Neymar incontra Matheus dopo 13 anni: è guarito, i tifosi credevano che non ce l’avesse fatta - Dopo 13 anni, il Santos ha organizzato un nuovo, commovente, incontro tra Neymar e Matheus: nel 2012 era un bambino malato di leucemia, oggi è un giovane ... Si legge su fanpage.it

Neymar ha brillato mentre era infortunato e suo padre non è riuscito a trattenere le lacrime - facebook.com Vai su Facebook