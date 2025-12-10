Nexal la spinta all’innovazione nel digital marketing

Nell’ambito del digital marketing, l’innovazione rappresenta un elemento fondamentale per mantenere competitività e crescita. Nexal si distingue come un esempio di questa spinta innovativa, integrando nuove tecnologie e strategie per rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione. L’attenzione all’innovazione si configura così come un elemento chiave per il successo e lo sviluppo nel settore.

(Adnkronos) – L'innovazione si configura non solo come una necessità operativa, ma come un pilastro strategico e culturale. Questo approccio è stato riconosciuto dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) che, durante la cerimonia degli Oscar dell'Innovazione, ha conferito un premio a Nexal, l'azienda fondata da Parrini e Resta. La realtà premiata ha dimostrato una traiettoria di .

